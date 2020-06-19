Фьюри не включил Кличко в топ-5 величайших супертяжей в истории

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал пятерку величайших боксеров в истории дивизиона.

Любопытно, что британец не поставил себя в топ, хотя ранее заявлял, что является величайшим бойцом, который когда-либо существовал. Также в его топ не вошел Владимир Кличко, у которого Фьюри отобрал все пояса.

Топ-5 супертяжей в истории по версии Фьюри:

1. Мухаммед Али.

2. Ларри Холмс.

3. Леннокс Льюис.

4. Джо Луис.

5. Рокки Марчиано.

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