Фьюри не включил Кличко в топ-5 величайших супертяжей в истории

Любопытно, что британец не поставил себя в топ, хотя ранее заявлял, что является величайшим бойцом, который когда-либо существовал. Также в его топ не вошел Владимир Кличко, у которого Фьюри отобрал все пояса.
Топ-5 супертяжей в истории по версии Фьюри:
1. Мухаммед Али.
2. Ларри Холмс.
3. Леннокс Льюис.
4. Джо Луис.
5. Рокки Марчиано.
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