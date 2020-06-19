The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)

Youtube-канал Joseph Vincent выпустил документальный фильм про становления украинского боксера Василия Ломаченко на вершине рейтинга p4p.

Украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) называют одним из лучших боксеров современности. Соответственно, к нему приковано внимание болельщиков из всего мира.

Один известный ютубер Joseph Vincent, который занимается созданием документальных фильмов, сделал для своих подписчиков видео и об украинском боксере:

Отметим, что сейчас многие болельщики ждут выхода украинского документального фильма об отце и тренере Василия Ломаченко Анатолии Ломаченко.

Недавно появилась информация, что фильм "Папаченко" хотят продать Netflix.