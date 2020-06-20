Леннокс Льюис: Расизм не процветает среди боксеров

Легендарный боксер Леннокс Льюис высказался касательно массовых протестов в США против расизма Black Lives Matter.

"Я вижу это и думаю, сколько раз, когда я был юным, полицейские били детей. Я слышал, каким образом люди их оправдывали.

Сейчас копы ходят с камерами и хотят помочь. Тяжело понимать, что мы пришли к этому. Настало время для изменений. Необходимо решать проблемы, ведь они уже всех достали.

Расизм везде можно найти, он показывает себя с разных сторон. Тем не менее, бокс – не лучший вид спорта для них. Мне кажется, что расизм не процветает среди бойцов", - приводит слова американца Deadline.

Напомним, митинги начались после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойд - один из полицейских прижал мужчину к земле коленом и надавил ему на шею.

Ранее экс-соперник Кличко призвал освободить афроамериканцев от налогов.