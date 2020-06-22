Красюк: Усик хочет войти в историю

В украинца амбициозные планы на супертяжелый дивизион.

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал каким образом его подопечный планирует вписать свое имя в историю бокса.

"На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.

Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в историю как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях", – сказал Красюк в интервью Sky Sports.

Ожидается, что Усик вернется на ринг в октябре, проведя бой с Дереком Чисорой.