Команда Далакяна опровергла информацию о бое в Китае

Украинская сторона не считает, что сейчас целесообразно говорить о бое в Китае.

Промоутерская компания Union Boxing Promotion, занимающаяся продвижением украинского чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна, опровергла информацию о том, что 32-летний боец в августе встретится с мексиканцем Хулио Мартинесом на территории Китая.

«Это недостоверная информация, которая под собой не имеет официального заключения. Действительно наша команда ведет предварительные переговоры с промоутерами действующих чемпионов для объединения титулов, в том числе и с представителями чемпиона Хулио Мартинеса, но информация, которую обнародовали через латинский твиттер [ESPN], это, скорее всего, желание выдать желаемое за действительное мексиканской стороной», — сказано в заявлении президента Union Boxing Promotion Юрия Рубана.

«Условия, в которых мы все сейчас оказались, к сожалению, не дают возможность в кратчайшие сроки подготовиться и участвовать в завоевании титулов, тем более 15 августа в Китае. Наши оппоненты имеют желание ускорить этот процесс, но мы всегда исходим из соображений целесообразности, уважения и защищенности интересов боксера и государства».

Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, победив американца Брайана Вилорию. Дебютную защиту чемпионского титула Далакян провел 17 июня 2018 года в Киеве на вертолетной площадке КВЦ «Парковый», нокаутировав таиландца Сиричаи Тайена.

Свою победную поступь украинец продолжил 15 декабря 2018 года, когда выиграл техническим нокаутом у Грегорио Леброна из Доминиканской Республики. А спустя 6 месяцев, 15 июня 2019 года Артем в зрелищном поединке нокаутировал Саравута Таворнхама из Таиланда.

Всего на профессиональном ринге Далакян провел 20 боев и еще ни разу по завершению поединка судья не поднимал руку его сопернику. В активе Артема 20 побед, 14 из которых – досрочные.

В последнем бою украинец защитил титул чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе (до 50.8 кг), по очкам одолев венесуэльца Хосбера Переса.