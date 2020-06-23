Рейтинг самых сложных видов спорта от ESPN

Американский спортивный телевизионный канал ESPN составил рейтинг видов спорта на основе их сложности.

В число 10 определяющих навыков вошли: выносливость, сила, энергия, скорость, ловкость, гибкость, нервы, стойкость, координация рук и глаз, а также аналитические способности, информирует сайт издания.

В топ-5 вошли бокс, хоккей, американский футбол, баскетбол и рестлинг.

"Мы выделили 10 категорий или навыков, которые относятся к атлетизму, а затем попросили восьмерку наших экспертов определить по шкале от 1 до 10 требования от каждого вида спорта по этим 10 навыкам. Мы суммировали и усреднили полученные ответы, получив число, характеризующее степень сложности при занятии отдельным видом", - отметили в издании.

В первую десятку рейтинга самых сложных видов спорта также вошли единоборства, теннис, гимнастика, бейсбол и футбол.