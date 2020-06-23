Названа предварительная дата боя Усик - Джошуа

Александр Усик - официальный претендент на пояс WBO, которым владеет Джошуа.

Промоутер боксера супертяжелого веса Энтони Джошуа - Эдди Хирн сообщил boxingnews24.com о том, что его подопечный может провести бой с украинцем Александром Усиком весной 2021 года.

«У каждого чемпиона есть обязательные претенденты. У Джошуа их два: Кубрат Пулев, с которым он сразится в следующем бою, а также Александр Усик.

У нас проблема с Усиком. Он должен получить шанс побороться за титул чемпиона мира. Возможно, Джошуа подерется с ним весной», - сказал Хирн.

Напомним, что Усик - официальный претендент на пояс WBO, которым владеет Джошуа.

23 мая Усик должен был провести бой с Дереком Чисорой в Лондоне. Поединок перенесли из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.