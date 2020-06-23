Бриггс опять наехал на Кличко: на этот раз из-за фото в Инстаграме

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс продолжает свое преследование Владимира Кличко.

На этот раз американец докопался к фото украинца в криосауне, которое тот опубликовал в своем Instagram накануне.

"Владимир, что с тобой не так? У тебя глюки".

Ранее Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом.