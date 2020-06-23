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Бриггс опять наехал на Кличко: на этот раз из-за фото в Инстаграме

Бриггс опять наехал на Кличко: на этот раз из-за фото в Инстаграме
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф xsport
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс продолжает свое преследование Владимира Кличко.

На этот раз американец докопался к фото украинца в криосауне, которое тот опубликовал в своем Instagram накануне.

"Владимир, что с тобой не так? У тебя глюки".

Ранее Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом.

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Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Шеннон Бриггс.

Автор:

Телеграф
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