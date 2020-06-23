Майк Тайсон показал свой скорость (Видео)

Экс чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон опубликовал в Инстаграме новое видео своей тренировки.

В ролике можно посмотреть, как 53-летний Тайсон проводит ударную тренировку, а также оценить скорость реакции боксёра, уворачивающегося от ответных ударов.

Напомним, не так давно Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках. Он — один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987-1990), чемпион мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), журнала The Ring (1988-1990), линейный чемпион (1988-1990). Самый высокооплачиваемый боксёр в истории (до Флойда Мейвезера).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Training smarter every day. @smartcups SmartCups.com Публикация от Mike Tyson (@miketyson) 22 Июн 2020 в 12:10 PDT

Ранее Джон Джонс принял вызов Майка Тайсона, но с одним условием.