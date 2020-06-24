Фьюри начал подготовку за полгода до боя с Уалдером

Поединок должен состояться в конце года.

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри начал подготовку к третьему бою против Деонтея Уайлдера.

Сегодня Цыганский король приступил к активным тренировкам в зале: Тайсон отрабатывал удары по лапам и занимался с штангой и гантелями.

Заключительный бой трилогии с Уайлдером запланирован на конец 2020 года, но точной даты по-прежнему нет. Изначально поединок должен был состояться в июле, но из-за пандемии COVID-19 он был перенесен.

Во втором бою с Уайлдером, который состоялся в феврале, Фьюри нокаутировал оппонента и завоевал чемпионский титул по версии WBC.

В 2021 году Тайсон намерен собрать полную коллекцию поясов в хэвивейте — он уже согласовал проведение двух боев против другого британского чемпиона мира, Энтони Джошуа.