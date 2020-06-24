Нанес первое поражение в карьере австралийцу Молони.

Американец Джошуа Франко получил звание чемпиона мира во втором наилегчайшем весе по версии WBA после победы над австралийцем Эндрю Молони.

Франко победил единогласным решением судей, отправив оппонента в нокдаун в 11-м раунде.

Для Молони дебютный бой в США (поединок проходил на MGM Grand Arena в Лас-Вегасе) ознаменовался первым поражением в профессиональной карьере после 21 победы подряд (21-1, 14 KO).

Франко — новый регулярный чемпион WBA. Титул суперчемпиона организации во втором наилегчайшем весе принадлежит Роману Гонсалесу.

Молони выборол звание временного чемпиона WBA в предыдущем бою с гайанцем Элтоном Дарри.