Бой Ломаченко - Лопес планируется со зрителями

Промоутер Боб Арум отметил, такое количество зрителей может быть при условии соблюдения безопасной дистанции. Стоимость билетов ожидается высокой.
"Мы не говорим здесь о дешевых билетах, - заявил Арум. - Мы должны дать зрителям что-то за их деньги, сделать хороший вечер, стоящий их времени. Мы могли бы подать еду, подарить сувенирную продукцию, предоставить напитки... Нужно сделать это классным событием с несколькими большими боями".
Бой предварительно планируют провести 19 сентября в Лас-Вегасе.
Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок.
Ломаченко - обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC (franchise) в легком весе. Лопес в декабре прошлого года завоевал титул IBF.
Ранее сообщалось, что Хирн решительно против боя Усика со временным чемпионом WBC.