Бой Ломаченко - Лопес планируется со зрителями

Боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем гондурасского происхождения Теофимо Лопесом смогут посетить от 2000 до 2500 зрителей. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Промоутер Боб Арум отметил, такое количество зрителей может быть при условии соблюдения безопасной дистанции. Стоимость билетов ожидается высокой.

"Мы не говорим здесь о дешевых билетах, - заявил Арум. - Мы должны дать зрителям что-то за их деньги, сделать хороший вечер, стоящий их времени. Мы могли бы подать еду, подарить сувенирную продукцию, предоставить напитки... Нужно сделать это классным событием с несколькими большими боями".

Бой предварительно планируют провести 19 сентября в Лас-Вегасе.

Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок.

Ломаченко - обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC (franchise) в легком весе. Лопес в декабре прошлого года завоевал титул IBF.

Ранее сообщалось, что Хирн решительно против боя Усика со временным чемпионом WBC.