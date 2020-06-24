Известное издание назвало Владимира Кличко "переоцененным" чемпионом, Виталий - в элитной группе

В рейтинг вошли и братья Кличко. Виталия отнесли к категории "Элитных", а Владимира – к "Переоцененным".
Полная версия рейтинга:
Великие: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший
Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу
Переоцененные: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй
Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд, Майкл Мурер
Обычные: Энди Руис, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Самуэль Питер, Султан Ибрагимов, Олег Маскаев
Ужасные: Шеннон Бриггс, Бермейн Стиверн, Николай Валуев, Франк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде
Вообще не боксер: Чарльз Мартин, Брюс Селдон
Ранее Леннокс Льюис назвал Виталия Кличко сильнейшим соперником в карьере.