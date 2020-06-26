Объединительный бой Далакяна с чемпионом WBC не состоится из-за пандемии

Агент чемпиона WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна (20-0, 14 КО) Филипп Фондю объяснил, почему объединительный бой украинца против чемпиона WBC Хулио Сесара Мартинеса (16-1, 12 КО) пока невозможен. Слова представителя украинца приводит Boxing Scene.

"Конечно же, Union Boxing Promotion и непобежденный Артем Далакян были бы рады боксировать с Хулио Сезаром Мартинесом в объединительном поединке WBC и WBA. Но текущая ситуация с коронавирусом в Украине критическая. Она не позволяет рассматривать подобную возможность в данный момент. Нельзя путешествовать из или в страну. Залы закрыты. Артем беспокоится о своих физических кондициях и тренируется дома. Но организовать хороший тренировочный лагерь со спаррингами невозможно и даже незаконно.

Главная цель Артема Далакяна, без сомнения, объединить наилегчайший вес и было бы хорошо сделать это в бою против Мартинеса. Но, учитывая нынешние обстоятельства, технически невозможно сделать это в ситуации пандемии".

Напомним, ранее появилась информация об объединительном поединке. Однако вскоре команда Далакяна опровергла эту информацию.