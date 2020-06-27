Поветкин о грядущем бое с Уайтом: "Будет интересно"

Российский боец считает, что его противник – сильный боксер.

Экс-обладатель титула чемпиона мира WBA в хевивейте Александр Поветкин высказался касательно боя Диллиана Уайта, который получил новую дату – 22 августа.

"Я очень рад, что есть дата нашего боя, сейчас мы готовимся на Алтае. Диллиан — хороший, сильный боксёр, будет интересно с ним побоксировать.

Для меня это тоже важный бой, так что я отдам все силы и всё сделаю, чтобы показать красивый, интересный бой", - цитирует боксера Мир Бокса.

Поединок станет четвертым по счету и завершит серию под названием "Бойцовский лагерь", организованной в поместье семьи Хирнов.

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