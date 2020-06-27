Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов

Флойд Мейвезер-младший объяснил свою позицию касательно всевозможных боксерских рейтингов.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, один из сильнейших боксеров независимо от весовой категории своего времени, которого постоянно включают в разные рейтинги, посетовал на то, что часто составители и любители данных спекулятивных рейтингов проявляют двойные стандарты и игнорируют фактические достижения или неудачи боксеров.

"Однажды кто-то прислал мне рейтинг лучших полусредневесов всех времен, это безумие — он поставили Шугара Рэя Леонарда на первое место. Я говорил ранее, что он был тем, на кого я равнялся в своей карьере, но как может быть первым номером тот, кто потерпел свое первое поражение от легковеса Роберто Дюрана? — сказал Мейвезер в интервью Fighthype и привел еще несколько примеров.

"Также они упоминали о моем бое против Хуана Мануэля Маркеса, который прошел в промежуточном весе до 144 фунтов. Но тот же самый Маркес нокаутировал третьего номера их рейтинга в полусреднем весе — они поставили Пакьяо на третье место в полусреднем весе, но он был нокаутирован Маркесом. То есть, они фактически пытались заявить, что Маркес был слишком маленьким для меня, но не был слишком маленьким для Пакьяо. Эти рейтинги в наши дни — это просто безумие".

"Иногда я говорю правдиво и от души, и люди воспринимают это, как дерзость или высокомерие. Я просто говорю честно, и я не бросаю тень на других боксеров, я просто привожу факты. Вы знаете, что у многих боксеров было более ста боев, и про таких говорят, что "он великий, потому что у него послужной список 109-4". Он мог выиграть 80 боев досрочно, но кого он победил в этом количестве боев? Если я достиг большего в пятидесяти боях [чем он в ста], тогда он брал количеством, а я умом. Брать умом всегда важнее".

"Например, когда я боксировал с Дженаро Эрнандесом, пусть покоится с миром, мне был 21 год, а ему было, кажется 31 или 32 в то время. Говорили, что он слишком опытный для меня, но когда я победил, они сказали, что он был уже на спаде. Но когда я боксировал с Канело, и Канело был моложе меня, не знаю, на сколько лет, — они сказали, что у него не было опыта, но у нас было одинаковое количество боев, и мне было уже хорошо за 30, а он был молод, 20 с небольшим. Чтобы говорить о боксе, надо действительно разбираться в том, о чем говоришь".

"Когда я встретился с Шейном Мозли, я думаю нам обоим шел четвертый десяток, думаю он был на 5 лет старше, а Оскар на четыре. Когда я встретился с Шейном, он только одержал свою крупнейшую победу над Антонио Маргарито, это была его крупнейшая победа. А когда я победил его, они сказали — а я боксировал с ним сразу после его победы над Маргарито , — что "знаете, он был уже стар и потрепан".

"Я не пытаюсь бросить тень на этих боксеров, я просто хочу дать вам понять, что происходит в боксе, что есть люди, которые в нем разбираются, и есть те, кто не разбирается".

Ранее Мейвезер назвал свою пятерку лучших боксеров в истории.