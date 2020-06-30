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Амир Хан: Бой Фьюри с Джошуа будет отличным

Амир Хан: Бой Фьюри с Джошуа будет отличным
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф isport.ua
Британец сравнил технику своих соотечественников.

Экс-чемпион мира Амир Хан прокомментировал потенциальный поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Боксер считает, что это будет интересный бой и сравнил технику двух соперников.

"Бой Фьюри с Джошуа будет отличным. И это большой плюс для бокса.

Я думаю, что бой состоится, потому как они оба хотят доказать, что являются лучшими в Великобритании. Это британский бой, и это будет огромный бой. И Джошуа, и Фьюри хотят показать, кто из них номер один, они не хотят просто победить.

Энтони и Тайсон стремятся у огромному успеху, они не хотят побеждать в близком бою.

Неимоверный гол в стиле Пеле был забит в Ирландии (Видео)

Если сравнивать их технику, то Фьюри на километр впереди. Мне кажется, что Джошуа должен выходить в ринг, будучи заряженным на убийство. Возможно, Энтони окажется сильнее, у него может быть более мощный удар. Он должен выходить в ринг с надеждой на свою победу", – сказал Хан в комментарии Fighthype.

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Тайсон Фьюри, Амир Хан, Бокс.

Автор:

Телеграф
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