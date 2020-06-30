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"Трусы": Уайт назвал причину, почему он не чемпион мира

"Трусы": Уайт назвал причину, почему он не чемпион мира
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Боксер считает трусами Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, которые не хотят боксировать с ним.

Супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) объяснил тот факт, что он до сих пор не получил титульного боя, являясь обязательным претендентом на титул WBC.

"Причина, почему я до сих пор не чемпион мира, - это трусы вроде Тайсона Фьюри, которые не хотят боксировать со мной. Вот поэтому. Эти трусы, как он и Уайлдер, не хотят встречаться со мной. Они продолжают бегать.

Я сделал все, что от меня зависело, чтобы заслужить свой шанс, но они продолжают прятаться. Я был претендентом на пояс Уайлдера два или три года, но бой так и не получил. Тайсон Фьюри теперь делает то же самое. Вот почему я не чемпион. Я не понимаю, в чем причина.

У Фьюри, похоже, биполярное расстройство личности, потому что утром он говорит одно, а вечером - другое. Он одержал победу над Уайлдером и хочет сделать это еще раз, потому что такие победы делают его лучше в глазах других", - сказал Уайт в интервью iFL TV.

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Ранее сообщалось, что Уайт и Фьюри устроили перепалку в соцсетях.

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Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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