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Тайсону 54. Майк рассказал, что быть независимым его научила украинка

Тайсону 54. Майк рассказал, что быть независимым его научила украинка
14:44 Вт, 30 Июнь 2020 Телеграф
Сегодня свой день рождения отмечает один из самых узнаваемых спортсменов – Майк Тайсон. Легендарному чемпиону мира исполняется 54 года.

Легендарный боксер будет принимать множество поздравлений, в том числе и из Украины. Компания Parimatch, например, заменила на своем сайте логотип на Pari Mike. Напомним, что в прошлом году Тайсон по приглашению Parimatch приезжал погостить в Киев вместе с семьей. Во время визита он на встрече с журналистами вспомнил о Камилле Эвалд (Эващук), которая была его приемной матерью и отметил, что именно украинка научила его независимости.

Хотя Тайсон завершил карьеру уже 15 лет назад, имя Железного Майка все еще на слуху. Его можно увидеть в эпизодах голливудских фильмов или почитать о нем в новостях. Не так давно появились слухи о том, что Тайсон может провести бой с 57-летним Эвандером Холифилдом. Примечательно, что никто из боксеров не стал опровергать эту информацию. Оба заявили, что поединок вполне может состояться.

Противостояние с Холифилдом стало одним из самых жарких в истории бокса. А вот с братьями Кличко Майк так ни разу и не встретился. На счету Тайсона до сих пор множество рекордов, побить которые вряд ли кому-то удастся в ближайшее время. Он внесен в Книгу Рекордов Гиннеса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов. Майк является самым молодым чемпионом мира и самым молодым абсолютным чемпионом мира, также он потратил наименьшее время от дебюта как профессионал до завоевания чемпионских титулов. Также, долгое время Тайсон был самым высокооплачиваемым боксером, до того как взошла звезда Флойда Мейвезера.

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Бокс, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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