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Арум назвал точную дату третьего боя Фьюри - Уайлдер

Арум назвал точную дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф isport.ua
Боб Арум надеется, что поединок Фьюри - Уайлдер 3 состоится на большой арене со зрителями.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Боб Арум не уверен, что получится организовать третий поединок с Деонтеем Уайлдером на арене с ограниченным количеством зрителей.

Арум подтвердил, что бой планируют на 19 декабря и надеется, что худшая ситуация с пандемией коронавируса к тому моменту уже будет позади.

"19 декабря - дата, которую все мы хотим. Она всех устраивает. Сможем ли мы это сделать на стадионе с ограниченным количеством людей? Это решение находится в руках богов.

К этому моменту, вероятно, худшее с пандемией коронавируса уже будет позади", - цитирует Арума Review Journal.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, откуда у него такой сильный удар.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Боб Арум, Деонтей Уайлдер.

Автор:

Телеграф
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