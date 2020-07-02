Арум назвал точную дату третьего боя Фьюри - Уайлдер

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Боб Арум не уверен, что получится организовать третий поединок с Деонтеем Уайлдером на арене с ограниченным количеством зрителей.
Арум подтвердил, что бой планируют на 19 декабря и надеется, что худшая ситуация с пандемией коронавируса к тому моменту уже будет позади.
"19 декабря - дата, которую все мы хотим. Она всех устраивает. Сможем ли мы это сделать на стадионе с ограниченным количеством людей? Это решение находится в руках богов.
К этому моменту, вероятно, худшее с пандемией коронавируса уже будет позади", - цитирует Арума Review Journal.
Ранее Тайсон Фьюри рассказал, откуда у него такой сильный удар.