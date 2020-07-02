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Усик назвал свой самый сложный бой в карьере

Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: EPA
Украинский боксер-супертяж Александр Усик (17-0, 13 KO) рассказал о самом сложном бое в карьере. Слова Усика приводит klitschko-brothers.com.

По словам Усика, самым сложным его поединком стал первый объединительный бой. Александр, будучи чемпионом мира WBO в 1-м тяжелом весе встречался с чемпионом WBC Майрисом Бриедисом. Та схватка проходила на родине латыша и завершилась победой украинца решением большинства судей (114:114, 115:113, 115:113).

Александр объяснил, почему не сумел добыть более убедительную победу. 

"Подготовка к бою против Бриедиса получилась достаточно смазанной. Я пару раз болел, были проблемы внутри лагеря. Это все накладывалось, и вот получился такой Александр Усик."

Также Усик рассказал, что после этого боя его друг и коллега Василий Ломаченко поначалу усомнился в победе Александра, однако, пересмотрев поединок Loma поменял мнение.

"Мы сидели с Ломаченко, разговаривали, и он сказал: "Слушай, если бы подняли руку Бриедису, то, может быть, я бы даже не удивился". Но когда Василий пересмотрел поединок, то заявил: "Да нет, какой Бриедис? Посмотрите бой".

После этого поединка Усик сделал правильные выводы и в следующем же бою одержал очень убедительную победу над другим объединенным чемпионом крузервейта - россиянином Муратом Гассиевым

На данный момент Усик готовится к бою в хэвивейте против британца Дерека Чисоры.

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Все по теме:

Бокс, Александр Усик, Майрис Бриедис.

Автор:

Телеграф
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