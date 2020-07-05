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Появилось видео боя с юным Тайсоном Фьюри

Появилось видео боя с юным Тайсоном Фьюри
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер
Раритетная запись поединка, датируемого мартом 2005 года.

Мало кто помнит, что действующий чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри неплохо показал себя еще на любительском уровне.

Молодой «Цыганский король» выступал одновременно за сборные Ирландии и Англии и даже выиграл бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира в 2006 году. Спустя год Тайсон уступил англичанину Дэвиду Прайсу, которому и проиграл место в Олимпийской сборной.

В общем, в любительском боксе Фьюри провел 34 боя, в которых одержал 30 побед (26 нокаутом).

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Видео одного из таких поединков можно увидеть выше (март 2005 года, Тайсону еще даже не исполнилось 18 лет).

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Тайсон Фьюри, Бокс.

Автор:

Телеграф
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