Появилось видео боя с юным Тайсоном Фьюри

Мало кто помнит, что действующий чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри неплохо показал себя еще на любительском уровне.
Молодой «Цыганский король» выступал одновременно за сборные Ирландии и Англии и даже выиграл бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира в 2006 году. Спустя год Тайсон уступил англичанину Дэвиду Прайсу, которому и проиграл место в Олимпийской сборной.
В общем, в любительском боксе Фьюри провел 34 боя, в которых одержал 30 побед (26 нокаутом).
Guess Who.....
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16 years old March 2005@trboxing pic.twitter.com/Y5mQWfTzA9
— The Last Round (@thelastround12) July 5, 2020
Видео одного из таких поединков можно увидеть выше (март 2005 года, Тайсону еще даже не исполнилось 18 лет).