Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело

Сергей Деревянченко может провести бой ближайшей осенью.

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вскоре может провести бой. По информации издания Boxing Scene, у боксера есть два интересных предложения.

Украинец может встретиться с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC Джермаллом Чарло (30-0, 22 KO) или с Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Что касается Чарло, то Деревянченко является обязательным претендентом на титул, занимая первую строчку рейтинга WBC. Поединок может состояться в сентябре или октябре этого года.

С Альваресом же украинец может встретиться 12 сентября. В этот день мексиканец должен был боксировать с Билли Джо Сондерсом, но отказался от боя.