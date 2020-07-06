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Друг Ломаченко потерял чемпионский пояс из-за допинга

Друг Ломаченко потерял чемпионский пояс из-за допинга
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм
Боксер из РФ Александр Беспутин лишен чемпионского титула WBA Regular в полусреднем весе, который он завоевал в ноябре прошлого года в поединке за вакантный титул против другого россиянина Раджаба Бутаева.

После боя допинг-проба Беспутина оказалась положительной на запрещенный препарат лигандрол (LGD-4033), и такой же результат показало вскрытие в мае пробы Б российского боксера. На 99-м ежегодном съезде WBA, проходившем в онлайн-формате, организация рассмотрела вопросы о назначении титульных боев во всех весовых категориях, и в том числе приняла решение относительно Александра Беспутина.

Также WBA назначила бой за ставший вакантным пояс WBA Regular в полусреднем весе между кубинцем Йорденисом Угасом (№1 WBA) и американцем Абелем Рамосом (№6 WBA), и победитель этого поединка должен будет провести обязательную защиту титула против Раджаба Бутаева (№9 WBA), который ранее настаивал на том, что после лишения Беспутина титула он должен стать одним из претендентов на вакантный пояс.

Ранее Беспутин назвал Ломаченко лучшим боксером мира.

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Все по теме:

Бокс, WBA, Василий Ломаченко, Александр Беспутин.

Автор:

Телеграф
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