Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира

Авторитетный журнал The Ring включил украинских боксеров в свой рейтинг P4P.
Так в списке лучших боксеров вне зависимости от весовой категории чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко занял второе место, а супертяж Александр Усик - пятое.
На первое место этого рейтинга редакция поместила Сауля Альвареса.
Лучшие боксеры современности по версии The Ring:
1. Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО);
2. Василий Ломаченко (14-1, 10 КО);
3. Наойя Инуэ (19-0, 16 КО);
4. Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО);
5. Александр Усик (17-0, 13 КО);
6. Эррол Спенс (26-0-0, 21 KO);
7. Геннадий Головкин (40-1-1, 35 KO);
8. Хуан Франсиско Эстрада (40-3-0, 27 KO);
9. Артур Бетербиев (15-0-0, 15 KO);
10. Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).
Ранее The Ring не включил Александра Усика в рейтинг лучших супертяжей.