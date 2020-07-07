Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Месси ждет сокращение зарплаты
Месси ждет сокращение зарплаты
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Прогноз букмекеров на финал Кубка Украины Динамо - Ворскла
Прогноз букмекеров на финал Кубка Украины Динамо - Ворскла

Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира

Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира
12:45 Сегодня Телеграф isport.ua
Лучшим боксером издание признало Сауля Альвареса.

Авторитетный журнал The Ring включил украинских боксеров в свой рейтинг P4P.

Так в списке лучших боксеров вне зависимости от весовой категории чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко занял второе место, а супертяж Александр Усик - пятое.

На первое место этого рейтинга редакция поместила Сауля Альвареса.

Лучшие боксеры современности по версии The Ring:

1. Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО);

2. Василий Ломаченко (14-1, 10 КО);

3. Наойя Инуэ (19-0, 16 КО);

4. Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО);

5. Александр Усик (17-0, 13 КО);

6. Эррол Спенс (26-0-0, 21 KO);

7. Геннадий Головкин (40-1-1, 35 KO);

8. Хуан Франсиско Эстрада (40-3-0, 27 KO);

9. Артур Бетербиев (15-0-0, 15 KO);

10. Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).

Ошибка Зинченко и поражение в обзоре матча Саутгемптон - Манчестер Сити

Ранее The Ring не включил Александра Усика в рейтинг лучших супертяжей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Канело.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
02 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
03 Регбист показал шокирующий рентгеновский снимок после игры
04 Жан-Клод ван Дамм отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
05 Прогноз букмекеров на финал Кубка Украины Динамо - Ворскла
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь