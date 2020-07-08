Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)

Всем известно, что братья Кличко являются высокими боксерами - рост Виталия 202 сантиметра, Владимира - 200 см. Старший из братьев имеет уже взрослых детей, которые, также, очень высоки.
"Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки що - зростом:)))", - подписал снимок Виталий Кличко.
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Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки що - зростом:)))
Напомним, у Виталия Кличко трое детей: Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002), Максим-Александр (2005).