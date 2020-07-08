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Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)

Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Виталий Кличко похвалился ростом своего младшего сына.

Всем известно, что братья Кличко являются высокими боксерами - рост Виталия 202 сантиметра, Владимира - 200 см. Старший из братьев имеет уже взрослых детей, которые, также, очень высоки.

"Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки що - зростом:)))", - подписал снимок Виталий Кличко.

 
 
 
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Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки що - зростом:)))

Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

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Напомним, у Виталия Кличко трое детей: Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002), Максим-Александр (2005).

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Все по теме:

Виталий Кличко, Владимир Кличко, Спорт, Бокс.

Автор:

Телеграф
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