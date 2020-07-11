Ломаченко открыл свой отель (Фото)

Гостиничный комплекс под названием Loma Sport Hotel разместился на берегу Черного мора в курортном поселке Затока (Одесская область).
Название говорит само за себя и без тренажерного зала и турников на открытом воздухе конечно же не обошлось.
Кроме того отдыхающих порадуют красивый пляж, ресторан, летняя терраса и сауна с бассейном.
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Наша Летняя Терраса готова принимать своих Гостей Здесь приятно в жаркий день утолить жажду вкусным холодным лимонадом , или же проснуться от вкусного капучино , а вечером согреться под пледом и любоваться ночным звёздным небом @loma_sport_hotel ждёт у себя в гостях !
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Устали от жары ? Чувствуете невероятное желание сбежать от работы и городской суеты ??? Наш просторный пляж с ласковой бирюзовой водой ждёт вас , насладиться морским бризом который дует с моря на разогретое лучами побережье Наслаждайся этим летом с @loma_sport_hotel
Ранее регулярный чемпион WBC Дэвин Хэйни раскритиковал Ломаченко и его команду.
Отметим, друг Ломаченко Александр Усик создал промоутерскую компанию.