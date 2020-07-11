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Ломаченко открыл свой отель (Фото)

Ломаченко открыл свой отель (Фото)
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский чемпион мира по версиям WBA super, WBO, WBC franchise в легком весе Василий Ломаченко открыл свой отель.

Гостиничный комплекс под названием Loma Sport Hotel разместился на берегу Черного мора в курортном поселке Затока (Одесская область).

Название говорит само за себя и без тренажерного зала и турников на открытом воздухе конечно же не обошлось.

Кроме того отдыхающих порадуют красивый пляж, ресторан, летняя терраса и сауна с бассейном. 

Ранее регулярный чемпион WBC Дэвин Хэйни раскритиковал Ломаченко и его команду.

Отметим, друг Ломаченко Александр Усик создал промоутерскую компанию.

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Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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