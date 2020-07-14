Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству (Видео)
Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству (Видео)
Боец ММА выиграл бой, улетев в глубочайший нокаут (Видео)
Боец ММА выиграл бой, улетев в глубочайший нокаут (Видео)
Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)
Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
Владимир Кличко попал на обложку Forbes

Деревянченко проведет чемпионский бой

Деревянченко проведет чемпионский бой
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Сергей Деревянченко подерется с Чарло за титул WBC в среднем весе.

Сергей Деревянченко близок к договоренности с Джермаллом Чарло о проведении чемпионского боя в сентябре или октябре.

Ожидается, что на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, которым сегодня владеет Чарло.

Деревянченко также мог подраться с Саулем «Канело» Альваресом, но команда мексиканца не приняла финансовые требования украинца.

Для Деревянченко титульный бой с Чарло станет третьим в карьере: ранее он останавливался за шаг от чемпионства в поединках с Дэниэлом Джейкобсом (IBF) и Геннадием Головкиным (IBF и IBO).

Владимир Кличко попал на обложку Forbes

Чарло был назначен регулярным чемпионом WBC после того, как организация повысила Сауля Альвареса до статуса франчайзингового чемпиона и освободила его от обязательной защиты титула.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Бокс, Сергей Деревянченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боец ММА выиграл бой, улетев в глубочайший нокаут (Видео)
02 Кравец стал героем матча в Турции (Видео)
03 Владимир Кличко попал на обложку Forbes
04 Гранада - Реал: стартовые составы команд (Фото)
05 Свитолина узнала имя соперницы по полуфиналу турнира в Берлине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь