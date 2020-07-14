Деревянченко проведет чемпионский бой

Сергей Деревянченко подерется с Чарло за титул WBC в среднем весе.

Сергей Деревянченко близок к договоренности с Джермаллом Чарло о проведении чемпионского боя в сентябре или октябре.

Ожидается, что на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, которым сегодня владеет Чарло.

Деревянченко также мог подраться с Саулем «Канело» Альваресом, но команда мексиканца не приняла финансовые требования украинца.

Для Деревянченко титульный бой с Чарло станет третьим в карьере: ранее он останавливался за шаг от чемпионства в поединках с Дэниэлом Джейкобсом (IBF) и Геннадием Головкиным (IBF и IBO).

Чарло был назначен регулярным чемпионом WBC после того, как организация повысила Сауля Альвареса до статуса франчайзингового чемпиона и освободила его от обязательной защиты титула.