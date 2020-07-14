Дерек Чисора: Я и Александр Усик - мы гладиаторы

Британский боксер Дерек Чисора против боя с Усиком без зрителей.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) рассказал, что не имеет желания боксировать против Александра Усика (17-0, 13 КО) без зрителей.

"На данный момент мы ожидаем, что скажет Эдди Хирн, что скажет правительство. Пока мне больше ничего не известно. Будем ли мы драться без зрителей? Нет, я не хочу этого. Я желаю удачи Уайту и Поветкину, но я не так не хочу. Лично я не смогу драться без фанатов, это очень сложно и для меня будет тяжело, как, полагаю, и для Усика".

Тем не менее, британец считает, что их поединок все же состоится в этом году.

"Я и Александр - мы гладиаторы, хотим, чтобы люди смотрели наш поединок. Есть телезрители, но мне бы хотелось, чтобы зрители пришли на арену и получили удовольствие от этого противостояния. Я уверен, что мы подеремся в этом году, поскольку мы желаем провести бой, а люди хотят развлечься. Я на 100 процентов уверен, что Эдди Хирн и Дэвид Хэй устроят этот поединок", - сказал Дерек Чисора в интервью iFL TV.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что бой Усика и Чисоры пройдет в октябре.