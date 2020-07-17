Forbes оценил состояние Владимира Кличко в $ 100 млн

Немецкая версия журнала Forbes посчитала денежное состояние легендарного украинского боксера Владимира Кличко.

По информации журнала, состояние бывшего чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring оценивается в $100 млн.

Победитель Олимпийский Игр в Атланте 1996 года владеет хостелом в Киеве, а также гостиничным бизнесом в столице Украине. Кроме того, Кличко-младший занимается продажей специальных наборов еды для правильного питания в Германии. Однако самый большой доход его бизнесу приносит консультирование больших предприятий, таких как крупнейшая в Европе телекоммуникационная компания Deutsche Telekom и автомобильный гигант Porsche. Также Владимир активно занимается инвестициями.

Издание отмечает, что на момент остановки профессиональной карьеры боксера состояние "Доктора Стального Молота" оценивалось в $ 21,5 млн.

Напомним, Владимир Кличко провел свой последний поединок в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа.

Ранее Forbes поместил Кличко на обложку журнала.