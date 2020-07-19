Постол показал, как отдыхает после тяжелых трудовых будней (Фото)

Виктор Постол показал, как проводит свой досуг в Лос-Анджелесе, попутно показав красоты города.

Украинский боксер первого полусреднего веса, бывший чемпион мира по версии WBC Виктор Постол прогулялся по Лос-Анджелесу в перерыве между тренировками.

"Отдых и прогулка по Лос-Анджелесу, после трудовых будней!", - написал боец у себя на страничке в Instagram.

Напомним, Постолу предстоит провести чемпионский бой с обладателем титулов WBC и WBO американцем Хосе Рамиресом. Однако точной даты поединка пока нет. Ориентировочно боксеры встретятся на ринге в конце августа.

Ранее сообщалось, что другой украинский боксер Иван Редкач помогает Виктору готовиться к чемпионскому сражению.