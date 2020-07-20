Фьюри дал совет Джошуа: Нужно сломать Пулева

Дядя Тайсона Фьюри уверен, что Энтони Джошуа нужно работать с болгарином активнее, чем обычно.

Экс-тренер и родной дядя Тайсона Фьюри рассказал, что ждет чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа в поединке с болгарским боксером Кубратом Пулевым.

Об этом он рассказал порталу Sky Sports.

"Пулев – довольно скрытный парень и я уверен, что он выйдет на этот бой в оптимальных кондициях. Он реально хочет этот бой и имеет отличный джеб. Пулев - очень недооцененный и неудобный боксер.

Джошуа нужно сломать Пулева, и ради этого он будет рисковать, поскольку он не сможет выбрасывать только сдвоенный джеб и удары справа.

Джошуа должен в бою с Пулевым быть более взрывным, но при этом работать с умом. Обычно, нужно отдать предпочтение более молодому боксеру, но, как я уже отмечал, нельзя недооценивать Пулева", - заявил он.

Напомним, британский чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа во время отдыха в Испании встретил своего соотечественника и обладателя поясов WBC и The Ring Тайсона Фьюри.

Тайсон Фьюри находился за рулем авто, а дисциплинированный Джошуа был в маске. Боксеры были рады увидеть друг друга.