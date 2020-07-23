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Ломаченко сыграл в волейбол, готовясь к бою с Лопесом (Фото)

Ломаченко сыграл в волейбол, готовясь к бою с Лопесом (Фото)
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Василий Ломаченко на открытом воздухе готовится к объединению титулов.

Украинский чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBC franchise, WBO и WBA Super Василий Ломаченко, находясь на территории своего отеля в Затоке, продолжает готовится к своему поединку с чемпионом мира IBF в том же весе американцем Теофимо Лопесом.

Василий активно тренируется на пляже и на этот раз решил разнообразить свои занятия игрой в волейбол. Фото с игрой чемпиона доступны на странице в Instagram lomus_official:

 
 
 
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Утренняя тренировка - отличный способ настроится на продуктивный день @lomachenkovasiliy

Публикация от LomUs (@lomus_official)

Напоим, вчера Ломаченко оскандалился, поздравляя болельщиков с Международным днем бокса.

Ранее Теофимо Лопес "пригласил" Василия в Нью-Йорк.

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Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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