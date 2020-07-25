Хэй: Чисора выйдет против Усика, чтобы устроить жару

Дэвид Хэй считает, что в такой ситуации, как в бою с Чисорой, Усик еще не был.

Менеджер британского боксера Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй заверил, что его подопечный выйдет на ринг с Александром Усиком (17-0, 13 КО) не ради денег. Хэй уверен, что Чисора будет очень мотивирован, а украинец в первые окажется в подобной ситуации.

"Статус обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе станет для Чисоры идеальным рождественским подарком. Для этого надо победить непобежденного олимпийского чемпиона и одного из лидеров pound-for-pound.

Не многие эксперты оставляют Чисоре шансы пережить этот ад, потому как он 9 раз проиграл в профи. Люди спрашивают: "Как он побьет Усика?" Вы все увидите в бою.

Чисора выйдет не ради денег. Он выйдет, чтобы устроить жару. Дерек будет сосредоточен и очень мотивирован. Он поставит Усика в ситуацию, в которой тот еще никогда не был. Это будет настоящий 12-раундовый бой в супертяжелом весе", - сказал Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Хэй рассказал, как готовит Чисору к бою с Усиком. По словам промоутера Усика Эдди Хирна, поединок с Чисорой пройдет в октябре.