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Ортис одержал досрочную победу над Варгасом

Ортис одержал досрочную победу над Варгасом
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Верджил Ортис продемонстрировал тотальное доминирование в ринге.

В Калифорнии состоялся вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy, в главном бою которого встретились проспект полусреднего веса Верджил Ортис (16-0, 16 КО) и Самуэль Варгас (31-6-2, 14 KO).

Ортис победил соперника досрочно - рефери остановил бой после того, как Верджил начать избивать Варгаса.

Ортис с первых секунд взял инициативу на себя и контролировал оппонента джебом. Варгас пытался отвечать и иногда удары доходили до цели.

В третьем и четвертом раундах Верджил нанес хорошие удары, после которых Варгас спасался в клинче. Несмотря на преимущество по ходу боя, Ортис иногда забывал о защите, в попытке завершить бой скорее, и Варгас не упускал момента потревожить его ударами.

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В седьмом раунде Ортис стал явно доминировать над соперником, которому нечем было ответить. Рефери остановил избиение, присвоив Ортису досрочную победу.

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Бокс, Верджил Ортис.

Автор:

Телеграф
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