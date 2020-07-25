Фьюри получил свой пояс The Ring (Видео)

Непобедимый чемпион мира по версии WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри наконец-то получил второй пояс от журнала Ring Magazine, став двукратным обладателем этого титула.

Британец на своей страничке в Instagram показал видеоролик с вручением ему награды, подписав пост: "Абсолютно в восторге наконец-то получить свой новенький пояс The Ring".

Представитель журнала извинился за то, что награда так долго шла к чемпиону из-за глобальной пандемии коронавируса (Тайсон завоевал второй пояс The Ring, победив Деонтея Уайлдера в матче-реванше в феврале 2020 года, - прим. ред.). Также он отметил, что Цыганский Король стал лишь третьим боксером, удостоившимся многократного награждения титула журнала The Ring (Мухаммед Али - 3 раза, Флойд Мейвезер - два раза, - прим. ред.).

Ранее сообщалось, что Фьюри активно готовится к третьему бою с Деонтеем Уайлдером.