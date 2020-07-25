Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд (Видео)
Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд (Видео)

Фьюри получил свой пояс The Ring (Видео)

Фьюри получил свой пояс The Ring (Видео)
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Непобедимый чемпион мира по версии WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри наконец-то получил второй пояс от журнала Ring Magazine, став двукратным обладателем этого титула.

Британец на своей страничке в Instagram показал видеоролик с вручением ему награды, подписав пост: "Абсолютно в восторге наконец-то получить свой новенький пояс The Ring".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Absolutely delighted to finally get my new @ringtv belt, #holygrail #tysonfury #gypsykings #uk

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Представитель журнала извинился за то, что награда так долго шла к чемпиону из-за глобальной пандемии коронавируса (Тайсон завоевал второй пояс The Ring, победив Деонтея Уайлдера в матче-реванше в феврале 2020 года, - прим. ред.). Также он отметил, что Цыганский Король стал лишь третьим боксером, удостоившимся многократного награждения титула журнала The Ring (Мухаммед Али - 3 раза, Флойд Мейвезер - два раза, - прим. ред.). 

Ранее сообщалось, что Фьюри активно готовится к третьему бою с Деонтеем Уайлдером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, The Ring.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 Леоненко о назначении Луческу: Если Суркис будет лезть - ничего не получится
03 Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)
04 Кто выиграет путевку в Лигу Европы: сегодня определятся финалисты
05 ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь