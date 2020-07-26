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Олимпийский призер Джойс одержал первую победу в 2020 году (Видео)

Олимпийский призер Джойс одержал первую победу в 2020 году (Видео)
08:04 Сегодня Телеграф championat.com
Дж. Джойс одержал досрочную победу на турнире в Лондоне.

В Лондоне (Великобритания) завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступил призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 34-летний британец Джозеф Джойс (11-0, 10 КО). Его соперником стал немецкий боксёр Михаэль Валлиш (20-4, 13 КО).

Джойс с первых минут встречи начал активно работать и прессинговал соперника, выбрасывая большое количество ударов. Сначала Валлиш смотрелся неплохо и старался отвечать фавориту противостояния, но уже во второй трёхминутке стал пропускать слишком много ударов и оказался в нокдауне. В третьем отрезке Джойс развил успех и отправил противника в нокдаун ещё дважды. После этого рефери остановил схватку и зафиксировал досрочную победу Джойса.

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Напомним, Джозеф считается одним из самых многообещающих британских боксёров. Это был его первый поединок в 2020 году. До этого он появлялся на ринге в июле 2019 года и победил по очкам экс-претендента на титул чемпиона мира Брайанта Дженнингса.

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Бокс, UFC, Джозеф Джойс.

Автор:

Телеграф
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