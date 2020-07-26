Берчельт назвал Ломаченко вторым в мире лучшим боксером

В следующем поединке украинец должен встретиться с Теофимо Лопесом.

Обладатель титула WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт назвал свой ТОП-3 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

В тройке лучших нашлось место чемпиону WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василию Ломаченко.

"На первое место в рейтинге pound-for-pound я поставлю Сауля Альвареса. Вторую строчку отдам Василию Ломаченко, а третью - Теренсу Кроуфорду", - заявил Берчельт в интервью порталу BoxingTalk.

Отметим, что в следующем бою Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом. Поединок должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли на октябрь.

Ранее сообщалось, что Теофимо записал послание к украинцу возле Madison Square Garden.