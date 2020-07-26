А как же Усик? Чисора анонсировал реванш с Хэем

"Я говорил с ним (Дэвидом Хэеем, - прим ред.) и он сказал, что даст мне реванш", - написал Дерек Чиcора у себя на страничке в Instagram, прикрепив совместное фото с Хэем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I spoke to him he said he will give me a rematch @davidhaye #warchisora
Напомним, Дэвид Хэй и Дерек Чисора провели бой в июле 2012 года. В поединке за вакантные титулы WBA Inter-Continental и WBO Inter-Continental победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Хэй. Дэвид не выходил на ринг с 2018 года, когда потерпел второе подряд поражение от Тони Беллью. В том же году Хэй завершил карьеру боксера и стал заниматься промоутерской деятельностью. Одним из клиентов британца является Дерек Чисора.
Лучшие моменты боя Хэй -Чисора:
Напомним, Дерек Чисора является следующим соперником украинского супертяжа Александра Усика. Однако из-за пандемии коронавируса их бой был перенесен на осень 2020 года. Сейчас Усик параллельно подготовке к Чисоре открыл промоутерскую компанию, которая уже в ближайшее время проведет большой вечер бокса в Украине.