Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса
Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса
Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)
Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)

А как же Усик? Чисора анонсировал реванш с Хэем

А как же Усик? Чисора анонсировал реванш с Хэем
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Британский супертяж, экс-претендент на чемпионский пояс WBC в хэвивейте Дерек Чисора поделился с болельщиками новостью о том, что он и Дэвид Хэй, завершивший карьеру боксера, проведут бой-реванш.

"Я говорил с ним (Дэвидом Хэеем, - прим ред.) и он сказал, что даст мне реванш", - написал Дерек Чиcора у себя на страничке в Instagram, прикрепив совместное фото с Хэем.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I spoke to him he said he will give me a rematch @davidhaye #warchisora

Публикация от Derek Chisora (@derekwarchisora)

Напомним, Дэвид Хэй и Дерек Чисора провели бой в июле 2012 года. В поединке за вакантные титулы WBA Inter-Continental и WBO Inter-Continental победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Хэй. Дэвид не выходил на ринг с 2018 года, когда потерпел второе подряд поражение от Тони Беллью. В том же году Хэй завершил карьеру боксера и стал заниматься промоутерской деятельностью. Одним из клиентов британца является Дерек Чисора.

Лучшие моменты боя Хэй -Чисора:

Напомним, Дерек Чисора является следующим соперником украинского супертяжа Александра Усика. Однако из-за пандемии коронавируса их бой был перенесен на осень 2020 года. Сейчас Усик параллельно подготовке к Чисоре открыл промоутерскую компанию, которая уже в ближайшее время проведет большой вечер бокса в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
02 Шевчук отказался работать с Луческу в Динамо
03 УЕФА напомнил о суперголах Шахтера в Лиге Европы (Видео)
04 Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
05 Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь