Редкач объяснил, на сколько важен для боксера правильный тренер в углу ринга (Видео)

Украинский боксер-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории, Иван Редкач отметил роль тренера в углу ринга.
"Очень важно иметь в углу правильного наставника, профессионала своего дела. Тогда можно побить любого соперника, главное - найти ключ к победе", - написал Иван у себя на страничке в Instagram, прикрепив видео с угла ринга бывшего российского боксера Николая Валуева:
Также Редкач показал, что бывает, когда боец не слушает своего тренера.
"А вот когда боец не слушает тренера. Такое тоже бывает, но это не наставник - это убийца бабочек. Он не справился с эмоциями. Очень важно в ринге иметь самоконтроль и правильно объяснить бойцу, что нужно делать в бою. А вот момент, когда тренер не смог достучаться до бойца и сам пошел в размен", - написал боксер.
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А вот когда тренера не слушает боец , такое тоже бывает но это не наставник это убица бабочек Он не справился с эмоциями очень важно в ринге иметь самоконтроль и правильно бойцу объяснить что нужно делать в бою а вот момент когда тренер не смог достучатся до бойца и сам пошёл в размен #самоконтроль #дисциплина #вера
Сам Редкач не всегда сдерживает эмоции во время боя. В своем последнем бою Иван укусил соперника.