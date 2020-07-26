Редкач объяснил, на сколько важен для боксера правильный тренер в углу ринга (Видео)

Иван Редкач на примере двух случаев во время боя показал, на сколько важен правильный наставник в углу ринга.

Украинский боксер-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории, Иван Редкач отметил роль тренера в углу ринга.

"Очень важно иметь в углу правильного наставника, профессионала своего дела. Тогда можно побить любого соперника, главное - найти ключ к победе", - написал Иван у себя на страничке в Instagram, прикрепив видео с угла ринга бывшего российского боксера Николая Валуева:

Также Редкач показал, что бывает, когда боец не слушает своего тренера.

"А вот когда боец не слушает тренера. Такое тоже бывает, но это не наставник - это убийца бабочек. Он не справился с эмоциями. Очень важно в ринге иметь самоконтроль и правильно объяснить бойцу, что нужно делать в бою. А вот момент, когда тренер не смог достучаться до бойца и сам пошел в размен", - написал боксер.

Сам Редкач не всегда сдерживает эмоции во время боя. В своем последнем бою Иван укусил соперника.