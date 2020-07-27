Скачать
Понедельник, 27.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
Ювентус девятый раз подряд стал чемпионом Италии
Ювентус девятый раз подряд стал чемпионом Италии
Свитолина сексуально станцевала на яхте (Видео)
Свитолина сексуально станцевала на яхте (Видео)

Украинский каратист Горуна: У меня отвращение к Усику и Ломаченко

Украинский каратист Горуна: У меня отвращение к Усику и Ломаченко
Обновлено 07:59 Сегодня Телеграф championat.com
Украинский каратист шокирован гражданской позицией топовых боксеров.

Капитан сборной Украины по карате Станислав Горуна поделился мнением о гражданской позиции боксёров Александра Усика и Василия Ломаченко.

«Такая публичная позиция меня, честно, вообще отвернула от обоих, что от Усика, что от Ломаченко. Год назад я хотел потренироваться как с одним, так и с другим, у меня были попытки даже организовать общие тренировки. Мне они интересны как спортсмены, они топового уровня атлеты.

Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола

В силу последних событий у меня есть к ним отвращение не как к спортсменам, а как к людям. То, что у них какой-то туман в голове, это факт. Тут вопрос только в том, это их умысел или они просто жертвы российской пропаганды», — рассказал Горуна в интервью YouTube-Каналу «Сила Спорта».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
02 Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
03 Свитолина сексуально станцевала на яхте (Видео)
04 Палкин о Луческу: Мистеры так не поступают
05 АПЛ 2019/20 завершена: кто отправится в еврокубки, а кто вылетел (финальная таблица)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь