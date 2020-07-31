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Усик и Ломаченко на пляже готовятся к большим боям (Видео)

Усик и Ломаченко на пляже готовятся к большим боям (Видео)
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинские боксеры-профессионалы Александр Усик и Василий Ломаченко продолжают готовиться к своим грядущим боя, которые намечены на осень 2020 года.

Пандемия коронавируса подняла с ног  на голову весь спортивный мир и кардинально изменила сроки проведения всех больших мероприятий. Бокс не стал исключением и топовые украинские бойцы "простаивают" уже длительное время. Однако уже осенью ожидается смягчение карантинных мер и зрители смогут увидеть большие бои.

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко совместно тренируется с супертяжем Александром Усиком. На этот раз боксеры сыграли в пляжный теннис.

Видеофрагмент с занятия спортсменов доступен на страничке Instagram lomus_official:

 
 
 
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Morning training  @usykaa @lomachenkovasiliy

Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

Напомним, объединительный бой Василия с чемпионом IBF американцем Теофимо Лопесом намечен на 3 октября, однако сегодня стало известно, что Тео "соскакивает" с этого поединка.

Усик свой грядущий бой должен провести с экс-претендентом на титул британцем Дереком Чисорой. Их схватка намечена на осень 2020 года.

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Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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