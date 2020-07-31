Ломаченко показал тренировку в стиле Суперсоника (Видео)

Пока Теофимо упражняется в словесных оскорблениях украинца LOMA упорно тренируется.
На Instagram-страничке lomus_official появилось видео одной из тренировок на скакалке от двукратного олимпийского чемпиона:
"Скорость Суперсоника от нашего чемпиона... Будьте осторожны, если попытаетесь повторить это", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Теофимо Лопес может отказаться от идеи боя с Ломаченко из-за финансовых аппетитов.
Отметим, Ломаченко тренируется не сам и иногда ему компанию составляет его друг Александр Усик.