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Ломаченко показал тренировку в стиле Суперсоника (Видео)

Ломаченко показал тренировку в стиле Суперсоника (Видео)
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Чемпион мира по версиям WBA Super/WBO Василий Ломаченко продолжает свою подготовку к намеченному на 3 октября объединительному бою с чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом.

Пока Теофимо упражняется в словесных оскорблениях украинца LOMA упорно тренируется. 

На Instagram-страничке lomus_official появилось видео одной из тренировок на скакалке от двукратного олимпийского чемпиона: 

"Скорость Суперсоника от нашего чемпиона... Будьте осторожны, если попытаетесь повторить это", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Теофимо Лопес может отказаться от идеи боя с Ломаченко из-за финансовых аппетитов.

Отметим, Ломаченко тренируется не сам и иногда ему компанию составляет его друг Александр Усик.

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Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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