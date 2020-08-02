Тайсон Фьюри - лучший тяжеловес мира

Фьюри возглавил новый рейтинг лучших тяжеловесов по версии The Ring.

Авторитетное издание The Ring обнародовало новый список лучших тяжеловесов мира. Его возглавил британский чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри. Второе место занимает ещё один британец — Энтони Джошуа. Предполагается, что Фьюри и Джошуа в 2021 году проведут объединительный бой.

Тройку лучших тяжеловесов мира замкнул Диллиан Уайт, с которым на ринге встретится россиянин Александр Поветкин. Сам Поветкин в рейтинге расположился на шестой строчке. Бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

Топ-10 тяжеловесов мира по версии The Ring

1. Тайсон Фьюри

2. Энтони Джошуа

3. Диллиан Уайт

4. Деонтей Уайлдер

5. Луис Ортис

6. Александр Поветкин

7. Джозеф Паркер

8. Майкл Хантер

9. Оскар Ривас

10. Кубрат Пулев