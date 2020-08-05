Назван потенциальный соперник Ломаченко

Василий Ломаченко может провести бой с Феликсом Вердехо.

Бокс тоже по-тихоньку выходит из карантина. Все фанаты ожидают боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Ранее сообщалось о том, что бой Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом может не состояться из-за того, что американца не устраивает предложенный гонорар за поединок.

Теперь же стало известно, что промоутер украинца Боб Арум уже нашел альтернативу Лопесу. Он попытается организовать бой Ломаченко с Феликсом Вердехо, если Лопес все-таки откажется от предложенных условий.

Ранее Ломаченко уже встречался с Вердехо на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и одержал победу по очкам.