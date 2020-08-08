Девушки-боксеры устроили побоище на ринге в чемпионском бою (Видео)

Вчера, 7 августа, в британском Брентвуде прошел второй вечер бокса промоутерской компании Matchroom серии Fight Camp.

В главном бою шоу встретились чемпионка мира WBC в первом легком весе Терри Харпер из Британии и ее соотечественница Наташа Джонас. По итогам 10-и раундов судьи не пришли к общему знаменателю и в итоге была зафиксирована ничья раздельным решением судей 96-94, 95-96 и 95-95.

В другом поединке шоу Крис Биллам-Смит защитил свой титул чемпиона Британского Содружества в крузервейте, победив Натана Торли техническим нокаутом во втором раунде. Это поражение стало первым в карьере Торли в 15-и боях. Биллам-Смит, в свою очередь добыл свою 11 победу в 12-и боях.

Кроме того, на вечере бокса Fight Camp 2 прошли еще два боя. В первом среднем весе Энтони Фаулер техническим нокаутом победил Адама Харпера в 7-м раунде.

А во втором полулегком весе Иван Прайс решением судей одолел Джонни Филлипса в 6-раундовом поединке.

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