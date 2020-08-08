Скачать
Суббота, 08.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета из Лиги чемпионов
Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета из Лиги чемпионов
В Первой лиге опять забили удивительный гол с центра поля (Видео)
В Первой лиге опять забили удивительный гол с центра поля (Видео)
Впечатал лицом в канвас: жесткий нокаут в главном бою Bellator 243 (Видео)
Впечатал лицом в канвас: жесткий нокаут в главном бою Bellator 243 (Видео)
Тренер ПСЖ Тухель сломал ногу
Тренер ПСЖ Тухель сломал ногу

Девушки-боксеры устроили побоище на ринге в чемпионском бою (Видео)

Девушки-боксеры устроили побоище на ринге в чемпионском бою (Видео)
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Вчера, 7 августа, в британском Брентвуде прошел второй вечер бокса промоутерской компании Matchroom серии Fight Camp.

В главном бою шоу встретились чемпионка мира WBC в первом легком весе Терри Харпер из Британии и ее соотечественница Наташа Джонас. По итогам 10-и раундов судьи не пришли к общему знаменателю и в итоге была зафиксирована ничья раздельным решением судей 96-94, 95-96 и 95-95. 

В другом поединке шоу Крис Биллам-Смит защитил свой титул чемпиона Британского Содружества в крузервейте, победив Натана Торли техническим нокаутом во втором раунде. Это поражение стало первым в карьере Торли в 15-и боях. Биллам-Смит, в свою очередь добыл свою 11 победу в 12-и боях.

Кроме того, на вечере бокса Fight Camp 2 прошли еще два боя. В первом среднем весе Энтони Фаулер техническим нокаутом победил Адама Харпера в 7-м раунде.

А во втором полулегком весе Иван Прайс решением судей одолел Джонни Филлипса в 6-раундовом поединке.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, как переборол депрессию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Первой лиге опять забили удивительный гол с центра поля (Видео)
02 Потрясающий гол Роналду - в обзоре матча Ювентус - Лион (Видео)
03 Дебют Луческу - в обзоре матча Динамо - Верес (Видео)
04 Шахтер напомнил, как громил Базель в Лиге чемпионов (Видео)
05 Дикие ляпы защиты - в обзоре матча Манчестер Сити - Реал (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь