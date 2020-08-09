Ломаченко готов дать свои деньги Лопесу ради боя

Украинец Василий Ломаченко согласился уменьшить свой гонорар за бой против Теофимо Лопеса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился последними новостями об организации боя чемпионов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

В частности, Арум сообщил, что украинец Василий Ломаченко готов уменьшить свой гонорар, чтобы больше досталось Лопесу и он согласился подписать контракт на поединок.

"Я рассчитываю завершить переговоры с Теофимо в ближайшее время", - сказал промоутер Top Rank Боб Арум, обсуждая переговоры Ломаченко и Лопеса на шоу The AK and Barak на SiriusXM.

"Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы закончить переговоры. Но мы никогда не урезаем никого ниже минимума. Цифра, которую вы видели в 3,5 миллиона долларов в качестве гонорара Ломаченко, не очень далека от истины", - цитирует Арума boxingnews24.

Поединок Ломаченко и Лопеса запланирован на 3 октября. Пока контракт не подписан, поскольку Теофимо Лопес недоволен предложенными 1,2 млн за бой