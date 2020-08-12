Скачать
Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
Севилья с рекордом вышла в полуфинал Лиги Европы (Видео)
Севилья с рекордом вышла в полуфинал Лиги Европы (Видео)
Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины
Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины
Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Ломаченко дает Лопесу 800 тысяч долларов ради чемпионского боя

Ломаченко дает Лопесу 800 тысяч долларов ради чемпионского боя
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Сейчас идут переговоры по бою Ломаченко - Лопес.

Промоутер компании ТОР Rank Боб Арум завил, что Василий Ломаченко добровольно согласился отдать часть своего гонорара сопернику, чтобы бой состоялся.

Напомним, боя чемпиона мира по трем версиям Ломаченко и чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса должен был состояться еще весной 2020 года. Но пандемия коронавируса повлияла не только на смещение даты, но и на гонорары бойцам.

Так, Лопес до последнего отказывается проводить бой всего за 1 млн долларов вместо 3 обещанных.

Ломаченко согласился уступить Лопесу 800 тысяч долларов и получить гонорар не 3,5 млн, а 2,7 млн долларов. Лопес получит 2 млн долларов. Бой планируется на осень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
02 Севилья с рекордом вышла в полуфинал Лиги Европы (Видео)
03 Шахтер разгромил Базель на пути в полуфинал Лиги Европы
04 Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
05 Тайсон: Хочу посвятить победу Исмаили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь