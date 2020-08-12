Ломаченко дает Лопесу 800 тысяч долларов ради чемпионского боя

Сейчас идут переговоры по бою Ломаченко - Лопес.

Промоутер компании ТОР Rank Боб Арум завил, что Василий Ломаченко добровольно согласился отдать часть своего гонорара сопернику, чтобы бой состоялся.

Напомним, боя чемпиона мира по трем версиям Ломаченко и чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса должен был состояться еще весной 2020 года. Но пандемия коронавируса повлияла не только на смещение даты, но и на гонорары бойцам.

Так, Лопес до последнего отказывается проводить бой всего за 1 млн долларов вместо 3 обещанных.

Ломаченко согласился уступить Лопесу 800 тысяч долларов и получить гонорар не 3,5 млн, а 2,7 млн долларов. Лопес получит 2 млн долларов. Бой планируется на осень.