Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко станет участником грандиозного двойного PPV-шоу, которое организует промоутерская компания Premier Boxing Champions и телегигант Showtime.

26 сентября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится большой вечер профессионального бокса. Первую часть шоу возглавит бой Сергея Деревянченко с американским чемпионом мира по версии WBC Джермаллом Чарло. В карде поединка украинца состоится чемпионский бой в легчайшем весе между филиппинцем Джоном Риэлем Касимеро и ганцем Дюком Микахой. Кроме того, за титул WBA во втором легчайшем весе сразятся американцы Брэндон Фигероа и Дэмьен Васке.

Во второй части шоу кард возглавит объединительный поединок чемпиона WBC в первом среднем весе Джермелла Чарло с чемпионом WBA Super и IBF Хейсоном Росарио из Доминиканской Республики. В андеркарде этого шоу пройдут еще два боя. Боксеры второго легчайшего веса мексиканцы Луис Нери и Аарон Аламеда оспорят вакантный пояс WBC. Также на ринг выйдут представители второго легчайшего веса американец Даниэль Роман и обладатель пояса WBC Silver Хуан Карлос Пайано.

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