Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Феноменальная передача Наваса - в обзоре матча Севилья - Манчестер Юнайтед (Видео)
Феноменальная передача Наваса - в обзоре матча Севилья - Манчестер Юнайтед (Видео)
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
Ронни О'Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру (Видео)
Ронни О'Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру (Видео)

Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями

Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко станет участником грандиозного двойного PPV-шоу, которое организует промоутерская компания Premier Boxing Champions и телегигант Showtime.

26 сентября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится большой вечер профессионального бокса. Первую часть шоу возглавит бой Сергея Деревянченко с американским чемпионом мира по версии WBC Джермаллом Чарло. В карде поединка украинца состоится чемпионский бой в легчайшем весе между филиппинцем Джоном Риэлем Касимеро и ганцем Дюком Микахой. Кроме того, за титул WBA во втором легчайшем весе сразятся американцы Брэндон Фигероа и Дэмьен Васке.

Во второй части шоу кард возглавит объединительный поединок чемпиона WBC в первом среднем весе Джермелла Чарло с чемпионом WBA Super и IBF  Хейсоном Росарио из Доминиканской Республики. В андеркарде этого шоу пройдут еще два боя. Боксеры второго легчайшего веса мексиканцы Луис Нери и Аарон Аламеда оспорят вакантный пояс WBC. Также на ринг выйдут представители второго легчайшего веса американец Даниэль Роман и обладатель пояса WBC Silver Хуан Карлос Пайано.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора планируют провести со зрителями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Сергей Деревянченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 Состоялись первые матчи плей-офф за место в Первой лиге (Видео)
04 Севилья 2:1: события матча (Видео)
05 Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь