Беллью дал прогноз на бой Уайт - Поветкин

Тони Беллью считает, что Диллиан Уайт справится с Поветкиным за восемь раундов.

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал прогноз на поединок Диллиана Уайта с Александром Поветкиным. По его словам, британец справится с россиянином в течение восьми раундов.

«За последние несколько лет Уайт очень прибавил. Он хорошо вернулся после поражения от Энтони Джошуа и победил много сильных соперников, в том числе экс-чемпионов мира и бывших обладателей континентальных титулов.

Бой с Поветкиным станет для него отличной проверкой. Но я убеждён, что Александр уже не тот боец, которым он был в 2017 или 2018 году. Теперь он гораздо более уязвимый. Уверен, что Диллиан справится с ним за восемь раундов", — приводит слова Беллью Boxingnews24.

Напомним, бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоится 22 августа.