Скачать
Вторник, 18.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер - Интер: видео голов и обзор матча
Шахтер - Интер: видео голов и обзор матча
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Суперкубок впервые разыграют в Киеве
Суперкубок впервые разыграют в Киеве
РБ Лейпциг - ПСЖ: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
РБ Лейпциг - ПСЖ: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Беллью дал прогноз на бой Уайт - Поветкин

Беллью дал прогноз на бой Уайт - Поветкин
Обновлено 19:45 Сегодня Телеграф championat.com
Тони Беллью считает, что Диллиан Уайт справится с Поветкиным за восемь раундов.

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал прогноз на поединок Диллиана Уайта с Александром Поветкиным. По его словам, британец справится с россиянином в течение восьми раундов.

«За последние несколько лет Уайт очень прибавил. Он хорошо вернулся после поражения от Энтони Джошуа и победил много сильных соперников, в том числе экс-чемпионов мира и бывших обладателей континентальных титулов.

Бой с Поветкиным станет для него отличной проверкой. Но я убеждён, что Александр уже не тот боец, которым он был в 2017 или 2018 году. Теперь он гораздо более уязвимый. Уверен, что Диллиан справится с ним за восемь раундов", — приводит слова Беллью Boxingnews24.

Напомним, бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоится 22 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Поветкин, Спорт, Бокс, Тони Беллью.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Интер 5:0 Шахтер: события матча (Видео)
02 Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
03 Игрока Динамо теперь не узнать без бороды (Фото)
04 Шахтер - Интер: видео голов и обзор матча
05 Наставник Шахтера прокомментировал поражение от Интера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь